El paso quedó habilitado en ambos sentidos después del cierre por nieve y derrumbes. UPROCAM pidió un plan ante El Niño y cuestionó la suba del peaje en la ruta 7.

El Paso Cristo Redentor, el cruce que conecta a San Juan y la región con Chile, volvió a operar con normalidad después de un cierre de más de 40 días por nieve y derrumbes. La confirmación fue dada por José Maldonado, presidente de la Unión Propietarios de Camiones de San Juan (UPROCAM), entidad que nuclea a los dueños de camiones de la provincia. La reapertura permite restablecer el tránsito en ambos sentidos, aunque con circulación preventiva por la alta montaña.

Según explicó Maldonado, el cierre respondió a intensas nevadas y derrumbes del lado chileno, que dejaron camiones varados en distintos puntos, entre ellos San Juan. La habilitación no fue inmediata: primero se implementó un esquema alternado, con circulación en un solo sentido por días, hasta alcanzar la normalización del paso. Ese proceso permitió liberar las unidades que habían quedado detenidas durante la interrupción del corredor internacional.

El cruce sigue expuesto a cortes temporales cuando se emiten alertas amarillas o naranjas por nieve o derrumbes en la alta montaña. Esas restricciones forman parte del protocolo de seguridad para reducir el riesgo de accidentes en una zona de tránsito sensible para el comercio exterior y el transporte de cargas. Para el sector, la estabilidad operativa del corredor resulta clave por su impacto directo en tiempos de viaje, costos logísticos y disponibilidad de unidades.

Planificación pendiente

De cara a los próximos meses, Maldonado señaló que todavía no existe un plan concreto para el sector frente a El Niño, fenómeno climático que podría derivar en lluvias por encima de lo habitual. La ausencia de medidas específicas genera inquietud entre los transportistas, que no cuentan con un escenario operativo definido ante eventuales contingencias en rutas y accesos. El dirigente reconoció el trabajo del Gobierno en la limpieza y el destape de desagües obstruidos, aunque aclaró que no se coordinaron acciones viales adicionales.

Peaje y costos

En paralelo, UPROCAM rechazó la suba del peaje en la ruta 7, en el tramo hacia el túnel Cristo Redentor, aplicada por la empresa Caminos del Aconcagua. La entidad cuestionó especialmente la actualización del valor en la estación de peaje de Las Cuevas, en la provincia de Mendoza, paso obligado hacia Chile. Maldonado sostuvo que el aumento impacta de manera directa en los costos del transporte y que no se observa una mejora equivalente en la infraestructura vial.

El dirigente afirmó: "Todo lo que sea aumentos nos perjudica de manera directa. Hay muchos peajes, muchos cobros de fitosanitarios y todos los gastos que se van sumando porque un camión pasa por un control en una ruta nacional o provincial". También señaló: "En cada punto te quieren cobrar algo, y la realidad es que nadie hace nada por arreglar las rutas ni por dar un servicio digno a los camioneros". Según su planteo, los peajes terminan funcionando como un mecanismo de recaudación para el Gobierno o los municipios, sin una traducción visible en obras sobre rutas deterioradas.

La combinación de reapertura del corredor, alertas meteorológicas y aumento de costos mantiene al sector en seguimiento permanente. En lo inmediato, la variable a observar es si se sostendrá la circulación en ambos sentidos y si habrá definiciones oficiales sobre previsión vial ante El Niño.