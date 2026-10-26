El exmagistrado tenía 74 años y ocupó cargos relevantes en el fuero penal de San Juan. Fue juez de instrucción y llegó a integrar la Sala II de la Cámara Penal y Correccional. Se había retirado en marzo de 2020.

[11:46 p. m., 25/10/2026] Sergio Andrada: La Justicia sanjuanina despide a José Atenágoras Vega, un exmagistrado que construyó una extensa carrera dentro del Poder Judicial provincial y que falleció a los 74 años. A lo largo de más de cuatro décadas de actividad, pasó por distintos cargos hasta llegar a uno de los tribunales de mayor jerarquía del fuero penal.





Su recorrido en los tribunales comenzó en 1978, cuando ingresó como auxiliar. Mientras desarrollaba sus tareas, estudi…

[11:47 p. m., 25/10/2026] Sergio Andrada: La Justicia sanjuanina despide a José Atenágoras Vega, un exmagistrado que construyó una extensa carrera dentro del Poder Judicial provincial y que falleció a los 74 años. A lo largo de más de cuatro décadas de actividad, pasó por distintos cargos hasta llegar a uno de los tribunales de mayor jerarquía del fuero penal.





Su recorrido en los tribunales comenzó en 1978, cuando ingresó como auxiliar. Mientras desarrollaba sus tareas, estudió Abogacía en la Universidad Católica de Cuyo, donde se recibió en 1983.





A partir de entonces, su carrera continuó con nuevas responsabilidades. En 1987 asumió como secretario del Quinto Juzgado Civil y, años después, se incorporó al ámbito penal. En 1995 fue designado juez provisorio del Tercer Juzgado Correccional y posteriormente quedó al frente del Cuarto Juzgado de Instrucción, donde intervino en investigaciones judiciales de relevancia para la provincia.





Su llegada a la Cámara Penal





En octubre de 2012 alcanzó uno de los puestos más importantes de su trayectoria, cuando la Cámara de Diputados aprobó su designación como integrante de la Sala II de la Cámara Penal y Correccional.





Desde ese lugar participó en el juzgamiento de causas penales y en la revisión de resoluciones dictadas en instancias anteriores. También mantuvo vínculos con la actividad institucional del Colegio de Magistrados de San Juan.





Su salida del Poder Judicial se produjo en 2020. En febrero de ese año, la Cámara de Diputados aceptó su renuncia, que se hizo efectiva el 1 de marzo, en un período marcado por la presentación de renuncias de distintos magistrados provinciales.





La despedida





Los restos de José Atenágoras Vega fueron velados en la Cochería San José, según la información publicada por medios locales, antes de su posterior cremación.





Con su fallecimiento, San Juan despide a un exjuez cuya trayectoria atravesó distintas etapas de la Justicia provincial, desde sus primeros años como auxiliar hasta su desempeño como integrante de la Cámara Penal.