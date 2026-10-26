El pronóstico prevé para el Gran San Juan cielo mayormente nublado y temperaturas entre 22 y 23 °C. El viento del sur se mantendrá entre lunes y martes.

El Gran San Juan tendrá lunes 26 y martes 27 con nubosidad predominante, temperaturas moderadas y viento del sector sur, según el pronóstico difundido. La máxima más alta prevista será de 23 °C y la más baja de 22 °C, con mínimas de 12 °C y 13 °C, respectivamente. El comportamiento atmosférico se mantendrá estable en ambas jornadas, sin cambios bruscos en los valores térmicos informados.

Lunes 26: la mínima será de 12 °C y la máxima llegará a 23 °C. El cielo estará mayormente nublado durante la madrugada y la mañana, con brisas variables. Desde las 11, ingresará viento sur, con velocidades que podrían alcanzar los 18 km/h durante la siesta.

Martes 27: se espera una mínima de 13 °C y una máxima de 22 °C. El viento sur se mantendrá durante toda la jornada, con una velocidad cercana a los 21 km/h. El cielo estará mayormente nublado por la mañana y parcialmente nublado hacia la tarde.

El panorama previsto no anticipa variaciones relevantes entre ambas jornadas y mantiene a San Juan dentro de un rango térmico acotado para esta parte de la semana. La combinación de nubosidad y viento del sur será el rasgo dominante del período informado. Para quienes planifican actividades al aire libre, el dato central es que la mayor parte del día transcurrirá con cobertura nubosa y circulación de aire sostenida desde el sur.

Con esos valores, el seguimiento queda puesto en la evolución del viento durante la tarde del lunes 26 y en su persistencia durante el martes 27. El pronóstico consignado marca una continuidad de condiciones similares entre ambas fechas, con diferencias menores en temperatura y velocidad del viento.