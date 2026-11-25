La intervención se realizará este miércoles 25 de noviembre, entre avenida Libertador y Laprida. El tramo forma parte de las tareas pendientes del Plan 50 Cuadras.

Este miércoles 25 de noviembre se realizarán trabajos de repavimentación sobre calle Catamarca, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y Laprida, en Capital.

Las tareas forman parte del Plan 50 Cuadras y, debido a la intervención, se dispondrá un corte de tránsito en la zona mientras avanzan las obras.





El sector corresponde a un tramo pendiente de repavimentación, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar inconvenientes.

La intervención busca avanzar con la recuperación de la calzada y mejorar las condiciones de circulación en este sector de la ciudad.