Este miércoles 25 de noviembre se realizarán trabajos de repavimentación sobre calle Catamarca, en el tramo comprendido entre avenida Libertador y Laprida, en Capital.
Las tareas forman parte del Plan 50 Cuadras y, debido a la intervención, se dispondrá un corte de tránsito en la zona mientras avanzan las obras.
El sector corresponde a un tramo pendiente de repavimentación, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución, respetar la señalización dispuesta y, de ser posible, optar por vías alternativas para evitar inconvenientes.
La intervención busca avanzar con la recuperación de la calzada y mejorar las condiciones de circulación en este sector de la ciudad.