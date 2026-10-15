La Provincia avanzó en la coordinación preventiva en Lagunas de Guanacache. Las acciones se concentrarán en zonas de 25 de Mayo y Sarmiento.

La Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia (COPRE) mantuvo una nueva reunión con representantes de seis comunidades originarias huarpes para coordinar acciones preventivas en la zona de las Lagunas de Guanacache, ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Participaron integrantes de las comunidades Cacique Cochagual, Pinkanta, Sawa, Aguas Verdes, Talquenca y Guaquinchay, junto a Edgar Echenique, representante del Consejo de Participación Indígena (CPI).

El encuentro dio continuidad al trabajo iniciado con la comunidad Pinkanta y amplió la participación de los pueblos originarios en la planificación de medidas destinadas a mitigar posibles efectos del fenómeno climático. Según lo informado, las tareas se desarrollarán en territorios habitados por estas comunidades, ubicados en sectores de los departamentos 25 de Mayo y Sarmiento. La incorporación de referentes locales apunta a identificar necesidades y orientar intervenciones con conocimiento directo del área.

Participación territorial

Durante la jornada se acordó avanzar en tareas conjuntas en las zonas donde viven estas comunidades, con el pedido expreso de asesoramiento a sus representantes. El Gobierno de San Juan sostuvo que ese aporte resulta central para definir prioridades y ordenar la respuesta ante eventuales contingencias hídricas. En ese esquema, la planificación preventiva queda vinculada al uso de información territorial aportada por quienes habitan la región de manera permanente.

Diálogo institucional

Los representantes de los pueblos originarios agradecieron la apertura al diálogo por parte del Gobierno provincial y destacaron la importancia de participar en la planificación de las acciones que se desarrollarán en sus territorios. José Díaz, de la comunidad Aguas Verdes, calificó el encuentro como un paso “histórico” por la decisión de escuchar a las comunidades y considerar sus conocimientos y experiencias. Esa valoración quedó expresada en el marco del trabajo conjunto entre la Provincia y las comunidades de Guanacache.

La articulación entre la COPRE y las comunidades originarias continuará como parte de la preparación frente a posibles emergencias vinculadas al agua. El esquema acordado busca reducir riesgos y mejorar la capacidad de respuesta en los territorios de 25 de Mayo y Sarmiento, donde se concentrarán las tareas preventivas. El próximo paso será avanzar en la implementación de esas acciones con el acompañamiento de los referentes comunitarios.