La familia del adolescente asesinado en Médano de Oro convocó a una marcha este viernes en Plaza 25 de Mayo. La causa sigue con testimonios, videos y dos detenidos.

La familia de Uriel Ríos convocó a una marcha para este viernes 9 de octubre a las 19 en la Plaza 25 de Mayo, en el marco de la causa por el homicidio del adolescente ocurrido el 21 de septiembre. La movilización buscará acompañamiento de familiares, allegados, amigos y de la Iglesia Católica, según expresó Javier Ríos, padre del joven, en diálogo con TELESOL DIARIO. La convocatoria se da mientras el expediente sigue incorporando declaraciones y registros audiovisuales.

Ríos pidió que los sanjuaninos se sumen a la manifestación y reclamó justicia por su hijo. También solicitó el apoyo del Arzobispado, en atención a la cercanía de la plaza con la Iglesia Catedral y a que Uriel asistía a un colegio parroquial. En ese contexto, el padre sostuvo: “Sería lindo tener un contacto con ellos. Estaría bueno que la Iglesia nos apoye esa tarde”.

Avance de la causa





La investigación por el crimen continúa con la recolección de testimonios y elementos probatorios. El hecho ocurrió en la puerta de una quinta del Médano de Oro, durante una fiesta por el Día del Estudiante, y derivó en una pelea en la que Uriel recibió una puñalada en el tórax que le provocó la muerte. En ese mismo episodio, su hermano gemelo, Uziel, sufrió una herida de arma blanca. Hasta el momento, hay dos detenidos por este hecho.

Videos y pericias

Para este martes está previsto el ingreso al expediente de una compilación de videos reunida por la Policía de San Juan, junto con una pericia informática destinada a ordenar y reunir las imágenes incorporadas a la causa. Ese material será relevante para reconstruir la secuencia de los hechos y precisar cómo comenzó la pelea. El miércoles, los videos serán exhibidos a las partes y podrían aportar datos sobre quiénes participaron y en qué circunstancias se produjo la agresión.

Próximas declaraciones

Para el viernes están previstas tres declaraciones testimoniales, aunque ese número podría ampliarse si la defensa solicita sumar más testigos. En paralelo, uno de los adolescentes imputados amplió esta semana su declaración y sostuvo que no participó ni de la agresión contra Uziel ni del homicidio. La evolución del caso dependerá de la incorporación de esos videos, de las pericias y de las nuevas testimoniales que puedan incorporarse al expediente.