La intendenta Daniela Rodríguez encabezó la firma de diversos acuerdos que permitirán desarrollar programas de capacitación para trabajadores municipales y abrir espacios de prácticas profesionales para estudiantes de Psicología y Contador Público.

La Municipalidad de Chimbas y la Universidad de Congreso firmaron tres convenios de cooperación destinados a fortalecer la formación de los recursos humanos del municipio, promover el desarrollo institucional y generar oportunidades para estudiantes universitarios.





La firma estuvo encabezada por la intendenta Daniela Rodríguez, junto a autoridades de la casa de altos estudios, y estableció nuevas líneas de trabajo conjunto entre ambas instituciones.





Uno de los acuerdos contempló la elaboración de programas de capacitación y perfeccionamiento del personal municipal, el fortalecimiento de las relaciones institucionales y el desarrollo de propuestas orientadas al crecimiento estratégico, económico y social del departamento.





En este sentido, Rodríguez destacó la importancia de invertir en la formación de quienes desempeñan funciones dentro de la administración pública. “Queremos que nuestros trabajadores tengan más herramientas para desarrollarse, capacitarse y mejorar cada día la atención que brindamos a los vecinos. La formación de nuestro personal también es una manera de mejorar los servicios que ofrece el municipio”, expresó.





Por otra parte, se suscribieron dos convenios específicos para que estudiantes de las carreras de Licenciatura en Psicología y Contador Público puedan realizar sus prácticas profesionales en ámbitos vinculados a la actividad municipal, aplicando los conocimientos adquiridos durante su formación académica.





“Para muchos estudiantes, realizar sus prácticas profesionales representa una de las primeras experiencias vinculadas con su futura profesión. Poder abrirles las puertas del municipio es una oportunidad para que sumen experiencia y también aporten sus conocimientos a nuestra comunidad”, señaló la intendenta.





En representación de la Universidad de Congreso participaron la profesora Eliana Psaila, secretaria académica; la magíster Luciana Buteler, directora de la carrera de Psicología; y la contadora pública Adriana Vargas Carrera, directora de la carrera de Contador Público. También estuvo presente Mirtha Vera, docente de Psicología.





Los acuerdos establecieron un marco de colaboración que permitirán articular actividades académicas con las necesidades de la administración municipal, tanto en la capacitación de su personal como en la incorporación de estudiantes a espacios de formación práctica.