El cruce entre Argentina y Chile seguirá restringido este domingo por las condiciones en la cordillera. Solo podrán circular camiones en sentido Chile-Argentina desde la medianoche.

El Paso Internacional Cristo Redentor, en la provincia de Mendoza, quedó cerrado este sábado 10 de octubre por las nevadas previstas en la cordillera y seguirá con restricciones durante este domingo 11. La medida alcanza a vehículos particulares y colectivos, que deberán aguardar una nueva disposición oficial para circular.

La decisión fue adoptada tras una reunión de coordinación entre autoridades argentinas y chilenas realizada este sábado cerca de las 15. Según los informes técnicos de las vialidades de ambos países, las condiciones meteorológicas previstas dificultan garantizar una circulación segura en el corredor internacional.

Funcionamiento previsto El cierre comenzó a regir este sábado entre las 16 y las 23.59, con interrupción del tránsito en las barreras de Guardia Vieja, en Chile, y Uspallata, en Argentina. Desde las 00 de este domingo, solo estará habilitado el transporte de carga en sentido Chile-Argentina. En cambio, los vehículos particulares y los buses seguirán sin autorización para cruzar hasta que se disponga la reapertura.

Sin fecha de reapertura Hasta el momento, no se informó una fecha ni un horario confirmados para restablecer la circulación general en el paso fronterizo. La habilitación total dependerá de los informes técnicos y de que las condiciones de seguridad permitan reanudar el tránsito. Para quienes tengan previsto viajar entre Argentina y Chile, las autoridades recomendaron consultar los canales oficiales para seguir las actualizaciones sobre el estado del cruce y la evolución del clima.