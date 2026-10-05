Marcelo Fernández respondió la presentación de la querella contra la absolución de Cachi, Oro y Alonso. La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver en 10 días hábiles.

El abogado Marcelo Fernández, defensor de Cachi, Oro y Alonso en el Caso Tellechea, contestó el recurso que la querella presentó para llevar la causa a una nueva instancia judicial ante la Cámara Federal de Casación Penal.

La presentación de la querella apunta a que se revoque el fallo que absolvió a los tres acusados. Fernández sostuvo que se trata de "un derecho que asiste a todas las partes" y planteó su respuesta dentro de ese trámite procesal.

El letrado afirmó que confía en la decisión del tribunal porque sus representados "fueron absueltos en un fallo por unanimidad". Ese antecedente es el eje de la discusión que ahora debe resolver Casación, en el marco del recurso interpuesto por la acusación particular.

La Cámara Federal de Casación Penal tiene un plazo legal de 10 días hábiles para expedirse sobre la presentación. La definición de ese tribunal determinará si el expediente sigue en revisión o si queda firme la absolución dictada en la instancia anterior.