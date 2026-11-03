Ante la posible influencia del fenómeno climático de El Niño, la Municipalidad de la Capital reforzó la limpieza de acequias, bocas de tormenta y desagües para reducir el riesgo de anegamientos en San Juan. El subsecretario de Servicios y Ambiente de la Ciudad, Lisandro Cevinelli, advirtió que la acumulación de basura sigue siendo uno de los principales obstáculos para el drenaje. Según explicó, el municipio sostiene tareas semanales, pero los residuos reaparecen en distintos sectores, sobre todo en el microcentro.

En diálogo con el programa Conversatorio de Radio Mil20, Cevinelli señaló que la basura arrojada a las acequias complica las tareas diarias y puede generar taponamientos en pasantes y puentes, que son los tramos que permiten la circulación del agua de un sector a otro. Ese tipo de obstrucciones adquiere mayor relevancia cuando aumenta el caudal, porque impide que el escurrimiento se produzca con normalidad. El funcionario sostuvo que el problema no se limita a un punto aislado, sino que se repite en varios sectores de la ciudad.

Limpieza y obras

El municipio informó que mantiene intervenciones permanentes sobre grandes desagües colectores, acequias y conductos subterráneos. Entre los tramos mencionados por Cevinelli figura el colector que atraviesa distintos puntos desde la avenida Rawson hacia el sur y continúa por zonas de Villa del Pino. También indicó que se trabaja en bocas de tormenta que quedaron cubiertas durante la repavimentación del microcentro, con el objetivo de destaparlas y elevar sus rejas al nivel de la calzada. A eso se suman herramientas de gran porte adquiridas por el municipio para realizar cortes en cordones y generar sangrías donde no existen bocas de tormenta cercanas.





Puntos críticos

Cevinelli reconoció que la ciudad tiene sectores con mayor vulnerabilidad frente a lluvias intensas. Mencionó Villa del Carril, donde hay calles sin acequias y puntos bajos en los que suele acumularse el agua, y el Conector Sur, donde las pendientes favorecen el estancamiento durante las precipitaciones. También citó trabajos en las inmediaciones de Hudson y Pedro de Valdivia, así como en Patricias Sanjuaninas, donde se realizan reparaciones, nuevas bocas de tormenta e inspecciones sobre los canales principales. Según el funcionario, en esos lugares ya se ejecutaron pozos blancos y aperturas de cordones para facilitar el ingreso del agua a las acequias.

Pedido a los vecinos

El subsecretario remarcó que una parte central del problema está vinculada con la conducta de los frentistas. Pidió que los residuos retirados de las veredas no sean arrojados a las acequias, sino colocados en bolsas para su recolección. “Es una realidad que es muy difícil hacer entender que barrer la basura y tirarla a la acequia, lejos de ayudarnos, nos complica las tareas diarias”, expresó. También sostuvo que, si no hay colaboración, “a los dos o tres días” la acequia vuelve a estar sucia. La Municipalidad de la Capital apuesta a que la mejora del drenaje reduzca el impacto de las lluvias previstas, aunque la efectividad del sistema seguirá dependiendo del mantenimiento y de que no se obstruyan los canales de escurrimiento.