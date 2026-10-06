Este martes 6 de octubre avanzan los trabajos sobre avenida L. Alem, en el marco del Plan 50 Cuadras de Repavimentación que lleva adelante la municipalidad de la Ciudad de San Juan.

Durante la jornada se realizarán tareas de limpieza y sellado en el tramo comprendido entre calle Mitre y avenida Santa Fe.





Para el desarrollo de estas tareas se dispondrá de un corte parcial de circulación. Por este motivo, se solicita a los conductores transitar con precaución, respetar la señalización y atender las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en la zona.





El Plan 50 Cuadras contempla la recuperación de distintas arterias de la Ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial para vecinos y conductores.