Productores de Médano de Oro advierten que la venta de verduras ya no cubre costos. Las heladas de septiembre de 2026 profundizaron una crisis que también golpea a Cuyo.

El consumo de verduras no logra recuperarse en San Juan y los costos de producción siguen por encima de lo que pagan los consumidores en la verdulería. Para productores como José, de la Finca Don Pepe en Médano de Oro, la ecuación dejó márgenes mínimos: por cada jaula de lechuga que vende a $2.500, le quedan apenas $500 de ganancia. “Cuando te ponés a sacar costos, no te queda nada”, dijo.

Heladas y pérdidas

Ese deterioro de la rentabilidad se profundizó con las heladas de septiembre de 2026, que afectaron a buena parte de los valles productivos de la provincia. En la finca de José, el fenómeno dañó alrededor de una hectárea de zapallo y calabaza y demoró dos semanas la cosecha. La combinación de clima adverso y precios bajos dejó a la actividad en una situación que los productores describen como crítica.

Entre febrero de 2025 y febrero de 2026, el consumo de verduras cayó entre un 20% y un 30% en San Juan, según la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan. Su presidente, Sergio López, atribuyó la baja a la pérdida de poder adquisitivo: los vecinos dejaron de comprar para toda la semana y ahora adquieren solo lo necesario para el día. Frente a ese escenario, la entidad lanzó una campaña en redes bajo el lema “del campo a la mesa” para promover el consumo de productos frescos del Mercado Concentrado de Rawson.

Costos, insumos y mano de obra

José detalló que la hectárea de lechuga, su cultivo principal, le cuesta hoy más de $2.000.000 hasta la cosecha, entre protecciones por planta, fertilizantes y carpidas permanentes. También señaló que buena parte de los insumos —venenos, foliares y abonos— está atada al valor del dólar, aunque los proveedores cobran en pesos. A eso se suma la falta de mano de obra estable: contó que de dos empleados esperados un lunes, solo se presentó uno, a las tres de la tarde.

El productor indicó además que antes de las heladas ya venía de un otoño-invierno 2026 que calificó de “medio pelo”. Explicó que la sobreoferta de cultivos de hoja, como espinaca, acelga y lechuga, hunde los precios en el mercado. Según su testimonio, llegó a vender espinaca a $300 en la feria, cuando producirla costaba alrededor de $100. A eso se sumó un granizo que tardó tres meses en revertirse y una plaga no identificada en la lechuga, que quemaba las plantas; estima que perdió entre 4.000 y 5.000 jaulas por esa combinación.

Asistencia y panorama regional

La Finca Don Pepe, de 14 hectáreas, pertenece a la familia de José desde hace cuatro generaciones. El secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de San Juan, Miguel Moreno, confirmó más de 10.000 hectáreas afectadas por las heladas entre San Juan y Mendoza, con pérdidas de hasta el 90% en algunos cultivos. En paralelo, el Ministerio de Producción avanza para el ciclo 2026-2027 en un programa de asistencia que contemplaría un aporte no reembolsable de $650.000 por hectárea para fincas de hasta 20 hectáreas con daño total, según pudo relevar Telesol Diario; José dijo no conocer esa iniciativa y agregó que tampoco pudo acceder antes a un crédito que había pedido para ampliar su producción.

El problema, sin embargo, no se limita a la provincia. Un informe de la Unión Frutihortícola Argentina señaló que en Mendoza el precio mayorista del zapallito italiano cayó de $70.000 u $80.000 el cajón en invierno a $4.000 o $5.000 en la temporada siguiente, por debajo del costo de producción. En ese contexto, Malvina Luera, de la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, advirtió que va quedando menos gente que viva del campo y pidió una mesa de trabajo con productores, contratistas, trabajadores y el gobierno provincial. San Juan gestiona ante la Nación la declaración de emergencia agropecuaria por las heladas de septiembre, mientras el sector reclama créditos accesibles y definiciones sobre la reactivación del consumo.