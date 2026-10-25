La Dirección Nacional de Vialidad, a través de su 9° Distrito San Juan, pidió circular con máxima precaución en tramos de las rutas nacionales 150, 149 y 40 Norte por riesgo de calzadas congeladas, neblina, llovizna y agua-nieve. El organismo señaló que la advertencia alcanza especialmente a quienes transitan de madrugada o en las primeras horas de la mañana.

Según el informe oficial, la Ruta Nacional 150 presenta sectores comprometidos en Valle Fértil e Iglesia, mientras que la Ruta 149 requiere atención en Calingasta e Iglesia. En tanto, la Ruta 40 Norte demanda máxima precaución en Jáchal. La comunicación fue difundida por la Oficina de Prensa y Comunicación Institucional del distrito sanjuanino.

Rutas habilitadas Las rutas 40 Sur, 20, 141 y 153 se encuentran transitables sin inconvenientes hasta el momento, aunque Vialidad Nacional mantuvo el alerta climatológico para toda la red nacional en San Juan. La advertencia se vincula con la presencia del fenómeno El Niño, que puede incidir en la visibilidad y en las condiciones de adherencia sobre la calzada.

Recomendaciones El organismo recomendó revisar el vehículo antes de salir de viaje y evitar, en lo posible, la conducción nocturna. También pidió respetar las indicaciones de inspectores, operarios y personal que trabaja en las rutas. Para verificar el estado de los caminos, sugirió ingresar a www.vialidad.gob.ar, buscar “estado de rutas” y filtrar por provincia y localidad.

La advertencia oficial queda vigente mientras persistan las condiciones climáticas adversas y constituye el principal dato operativo para quienes deban trasladarse por la red nacional en la provincia. El seguimiento del estado de las rutas puede consultarse antes de cada viaje en el sitio institucional del organismo.