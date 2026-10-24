Las tareas se desarrollan sobre el desagüe San Isidro, principal receptor de las aguas que bajan del Cerro Pie de Palo, y sobre distintos drenes de 25 de Mayo.

En el marco de COPRE, se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento de desagües y drenes en los departamentos San Martín y 25 de Mayo, con el objetivo de mejorar las condiciones de escurrimiento y reducir riesgos ante posibles crecientes.





En San Martín, una excavadora trabaja en el desagüe San Isidro, que es el principal receptor del agua que baja del Cerro Pie de Palo cuando se producen lluvias en la zona.





En 25 de Mayo, las tareas se desarrollan en dos frentes. Por un lado, una excavadora con oruga realiza la limpieza de drenes: ya finalizó los trabajos sobre la Ruta 279, entre Calle 20 y Callejón Del Bono, y actualmente se encuentra en inmediaciones de Calle 4 y Ruta 270, cerca de Villa Santa Rosa. Por otro lado, una segunda máquina lleva adelante la limpieza del dren de Calle 21.





Se trata de trabajos de mitigación: no eliminan el riesgo hídrico de la zona, pero buscan mejorar la capacidad de conducción del agua y reducir su impacto ante eventuales lluvias.