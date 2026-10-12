El programa provincial San Juan Te Busca difundió un pedido de colaboración para dar con el paradero de Amelia María González, una mujer de 79 años cuya desaparición fue reportada este lunes 12 de octubre.
Según los datos informados, González es de nacionalidad argentina, tiene contextura física delgada, mide aproximadamente 1,60 metros, es de tez trigueña y tiene ojos marrones. Esa descripción fue incorporada al aviso oficial para facilitar su identificación en caso de que haya sido vista en la vía pública o en algún domicilio particular.
Al momento de ausentarse, vestía un camperón de color morado, un pantalón de buzo gris y un gorro de lana marrón. Ese detalle de vestimenta forma parte de los elementos de referencia aportados por el programa provincial y constituye uno de los datos centrales para cualquier aporte de información.
Cómo colaborar
Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrar a Amelia María González deben comunicarse con las autoridades policiales o con los canales oficiales habilitados para la búsqueda de personas en San Juan. El pedido oficial no informó otros antecedentes sobre el caso ni precisó, al cierre de esta difusión, un plazo estimado para su localización.