Una comitiva judicial peruana inició una pasantía de cuatro días en la Corte de Justicia de San Juan. El eje será la gestión de despachos y el Procedimiento Especial de Flagrancia.

La Corte de Justicia de San Juan recibió este miércoles a una delegación de autoridades judiciales de Perú que realizará una pasantía de cuatro días para conocer el funcionamiento del sistema judicial provincial. La agenda incluye, en particular, la gestión de despachos y el Procedimiento Especial de Flagrancia.

La comitiva está encabezada por la jueza suprema Elvia Barrios Alvarado, quien se desempeñó como presidenta del Poder Judicial de Perú, e integrada por alrededor de diez magistrados y funcionarios de distintas regiones de ese país. El recibimiento estuvo a cargo del presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, en el marco del convenio de cooperación vigente entre ambos poderes judiciales.

Intercambio institucional Durante las cuatro jornadas previstas, los integrantes de la delegación participarán de instancias de capacitación e intercambio institucional. El objetivo es interiorizarse sobre las herramientas de gestión y los procedimientos que se aplican en la Justicia sanjuanina. La visita se orienta a compartir experiencias y a conocer prácticas que puedan contribuir a la modernización de los sistemas de administración de justicia.

Uno de los puntos centrales será el modelo de gestión de despachos, junto con el funcionamiento del Procedimiento Especial de Flagrancia. Ese mecanismo permite agilizar la investigación y resolución de determinados delitos mediante un procedimiento judicial específico. La experiencia sanjuanina en ese campo es uno de los aspectos que la delegación peruana vino a observar de manera directa.

Alcance del convenio La visita se inscribe en el acuerdo de cooperación entre ambos poderes judiciales y suma un nuevo intercambio internacional con sede en San Juan. Para la Justicia provincial, la actividad también funciona como instancia de exposición de sus herramientas de gestión ante magistrados y funcionarios extranjeros. El cronograma se extenderá durante cuatro días, con actividades de capacitación y observación institucional.