El gremio minero expresó su preocupación por las denuncias vinculadas con los padrones, la fiscalización y las condiciones de votación. También puso en duda la imparcialidad de la Junta Electoral provincial.

La polémica por las elecciones de la CTA de los Trabajadores en San Juan sumó un nuevo pronunciamiento. La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN) expresó su rechazo al desarrollo del proceso electoral y manifestó su preocupación por las presuntas irregularidades denunciadas por la Lista 26 de Julio. Entre los principales cuestionamientos mencionó problemas en los padrones, la fiscalización, la seguridad de las urnas y la organización de los lugares de votación. Además, puso en duda la imparcialidad de la Junta Electoral provincial y reclamó que se esclarezcan los hechos para garantizar la transparencia y la participación democrática de los trabajadores.

El comunicado

Desde ASIJEMIN manifestamos nuestro enérgico rechazo a la manera en que se desarrolló el proceso electoral de la CTA de los Trabajadores en la provincia de San Juan.

Las graves irregularidades denunciadas por la Lista 26 de Julio, vinculadas con los padrones, la fiscalización, las condiciones de seguridad de las urnas y los lugares de votación, ponen seriamente en duda la transparencia del proceso electoral.

Asimismo, expresamos nuestra preocupación por los cuestionamientos sobre la imparcialidad de la Junta Electoral provincial, cuya responsabilidad debe ser garantizar igualdad de condiciones, independencia y transparencia para todas las listas participantes.

La democracia sindical no puede ser una formalidad ni quedar condicionada por intereses particulares. El derecho de los trabajadores a elegir libremente a sus representantes debe ser respetado y garantizado.

Por ello, exigimos el esclarecimiento de los hechos, la revisión de las irregularidades denunciadas y el pleno respeto de las garantías democráticas.

La democracia sindical se construye con transparencia, participación e imparcialidad. Cuando esas garantías se vulneran, no puede haber silencio ni indiferencia.