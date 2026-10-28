En el Jardín de Infantes de Nivel Inicial Zonal (JINZ) N.º 52, de Villa Hipódromo, en el departamento Rawson, Alex Cepeda, de 5 años, fue recibido luego de obtener el alta tras atravesar un prolongado tratamiento oncológico. El regreso del niño al establecimiento reunió a su familia y a la comunidad educativa en una jornada de acompañamiento institucional y afectivo. La actividad se desarrolló como un reencuentro con su entorno escolar después de un proceso médico extendido.

La bienvenida contó con la presencia de la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes; del jefe de Policía, comisario general retirado Néstor Álvarez; y del subjefe de Policía, comisario general Pablo Torres. También asistieron representantes de la Dirección de Tránsito, la Subcomisaría de Villa Hipódromo, la División Relaciones Policiales, la División Banda de Música y la División Canes. La participación de esas áreas dio marco institucional al acto de recibimiento.

Comunidad educativa Directivos, docentes, familiares, amigos y compañeros de Alex también participaron del encuentro. La presencia de esos actores escolares y familiares reforzó el carácter colectivo de la bienvenida, en un contexto atravesado por un tratamiento médico prolongado. El episodio fue presentado como una instancia de acompañamiento para el niño y su entorno inmediato.

Un regreso esperado La jornada estuvo marcada por abrazos, sonrisas y muestras de cariño hacia el pequeño. Según el texto original, el reencuentro permitió celebrar esta nueva etapa luego de un camino difícil signado por los tratamientos médicos. En ese marco, el regreso al aula se convirtió en una instancia de reinserción al ámbito cotidiano del jardín.

Mensaje de la jornada El cierre del encuentro quedó sintetizado en la frase: “Hoy celebramos la vida, la esperanza y la alegría de volver a encontrarnos”. Esa formulación resumió el sentido del recibimiento en Villa Hipódromo, donde la comunidad educativa acompañó a Alex Cepeda en su vuelta al establecimiento. No se informaron otros pasos administrativos ni sanitarios vinculados al caso.