El Ministerio de Educación no había suspendido actividades este viernes en San Juan. El SMN mantiene alerta naranja y prevé ráfagas de hasta 90 km/h.

En San Juan, las clases se dictaban con normalidad este viernes pese al alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional y la Dirección de Protección Civil de la provincia por viento Zonda. Según el texto oficial citado, a primera hora de la mañana el Ministerio de Educación no había difundido ningún comunicado sobre suspensión de actividades. En ese marco, la jornada escolar se mantenía sin cambios mientras seguía vigente el monitoreo por condiciones meteorológicas adversas.

Seguimiento oficialEl antecedente inmediato es que, en oportunidades anteriores, la Dirección de Protección Civil suele emitir un nuevo reporte hacia media mañana con recomendaciones para el turno tarde. Ese esquema deja abierta la posibilidad de definiciones posteriores sobre la continuidad de las actividades en el resto del día. Hasta el momento informado, no había una comunicación adicional del área educativa provincial.

Alerta naranjaEl organismo nacional mantenía un alerta naranja por viento Zonda para toda la provincia durante la tarde de este viernes. De acuerdo con el SMN, el área sería afectada por viento Zonda intenso, con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. El mismo reporte advirtió que el fenómeno puede provocar reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y muy baja humedad relativa.

Temperatura y efectosA las 7, el termómetro marcaba 12 grados en San Juan. Para la tarde, se esperaba que la máxima alcanzara los 31 grados como consecuencia del fenómeno, según la previsión difundida. Esa variación térmica, sumada a la intensidad del viento, es uno de los factores que suele incidir en la actividad escolar, el tránsito y las tareas al aire libre. Por eso, las definiciones oficiales sobre el turno tarde suelen ser las variables a seguir durante la jornada.