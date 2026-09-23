La Cámara de Comercio y Servicios de San Juan expuso su preocupación por el peso de la factura eléctrica. El sector pidió alternativas para dar previsibilidad antes del verano.

Referentes de la Cámara de Comercio y Servicios de San Juan mantuvieron una reunión con autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para analizar el impacto del costo de la energía eléctrica en la estructura de gastos de los comercios sanjuaninos. La entidad sectorial planteó que la factura de electricidad tiene un peso relevante entre los costos fijos de los establecimientos. El planteo se dio en un contexto de mayores gastos operativos y dificultades para sostener los niveles de actividad.

La posición del EPRE

Según lo informado, el organismo regulador explicó la estructura de costos del servicio eléctrico y señaló que el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente de jurisdicción provincial, se ha mantenido en términos reales por debajo del índice de inflación. Ese punto es central para el debate porque el VAD integra la tarifa y define parte de lo que perciben las distribuidoras por la prestación del servicio. La discusión quedó abierta en una mesa técnica de trabajo destinada a analizar alternativas y propuestas para atender la situación planteada.

El pedido del sector

En la reunión participaron, por la Cámara, Hermes Rodríguez; y por el organismo regulador, el vicepresidente a cargo de la Presidencia, Roberto Ferrero, y el gerente del EPRE, Cristian Pelusso. También estuvo presente Franco Gutiérrez, gerente de Heladerías El Parque. Los representantes empresariales insistieron en la necesidad de analizar mecanismos que atenúen el impacto de los costos energéticos sobre los comercios, considerando los distintos niveles de consumo. El objetivo, según expusieron, es que los períodos de mayor demanda no generen incrementos difíciles de absorber dentro de la estructura de costos.

Antecedentes normativos

La preocupación por las tarifas eléctricas tiene antecedentes en 2025. En abril de 2025, la Cámara presentó ante el EPRE distintas propuestas para buscar alternativas frente a la problemática del servicio y las tarifas, entre ellas el pedido de “aplanar tarifas”. El expediente quedó vinculado a los expedientes E.P.R.E. N.º 550.2625/25 y N.º 550.4736/24, que derivaron en la Resolución N.º 0954. En la documentación citada por el propio organismo, la Ley Provincial N.º 524-A, Marco Regulador de la Actividad Eléctrica, establece que las tarifas deben ser justas y razonables, considerar las diferencias entre tipos de servicios y procurar el menor costo razonable compatible con la calidad del abastecimiento.

Qué viene ahora

En el antecedente de abril de 2025, la propuesta de “aplanar tarifas” planteó que los comercios abonaran una tarifa mensual promedio estable durante los 12 meses del año, para evitar picos de facturación entre noviembre y marzo. El documento citado por el EPRE indicó además que una condición necesaria para programas de ese tipo es la estabilidad macroeconómica. Tras el nuevo encuentro, la Cámara sostuvo que seguirá trabajando con el organismo regulador para analizar alternativas que otorguen mayor previsibilidad a los comerciantes frente a los meses de mayor consumo, especialmente diciembre, enero y febrero.