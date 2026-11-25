El gremio docente sumó una nueva huelga de 24 horas y lleva más de 50 días de paro en 2024. También advirtió sobre el recorte previsto para el presupuesto universitario nacional.

El gremio docente ADICUS cumple este miércoles un nuevo paro de 24 horas en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), en una medida que se realiza junto con la federación CONADU y el personal no docente. La protesta se integra a un plan de lucha que, según la organización, ya acumula más de 50 días de huelga en lo que va del año. El reclamo central vuelve a concentrarse en salarios y en el presupuesto universitario.

Salarios por debajo de la inflación

La secretaria general de ADICUS, Edith Liquitay, sostuvo que un relevamiento del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) mostró el nivel de endeudamiento de trabajadores de la UNSJ para llegar a fin de mes. Según afirmó, los sueldos ya no alcanzan para cubrir servicios básicos ni alimentos, en un contexto que describió como insostenible. La dirigente también señaló que la pérdida salarial frente a la inflación llegó al 34,4% este año.

Liquitay planteó además que no hubo respuesta visible del Gobierno nacional frente al deterioro de los ingresos docentes. En ese marco, vinculó el conflicto con la discusión presupuestaria para el próximo año. Dijo que el CIN informó una necesidad de 11 billones para el funcionamiento del sistema universitario, mientras que la propuesta oficial prevé 6 billones. La diferencia, según su planteo, implica un recorte que impactaría en la operatoria de las universidades nacionales.

Presupuesto y Congreso

La dirigente pidió a los legisladores sanjuaninos que no acompañen el proyecto de presupuesto nacional cuando se trate en el Congreso. Sostuvo que una votación favorable equivaldría a respaldar un esquema que perjudica a las universidades nacionales. El planteo apunta a condicionar la posición de los representantes de la provincia en una definición que excede a la UNSJ y alcanza al financiamiento del sistema universitario en todo el país.

El conflicto también repercute en los colegios preuniversitarios de la casa de estudios, donde las familias advierten por la suspensión de clases y la afectación de las mesas de examen en esta etapa del año. En ese contexto, un grupo de padres presentó un amparo ante la Justicia Federal, con un expediente de 325 páginas, para pedir que se garantice el dictado regular de clases. Entre los firmantes figura José Luis Miolano, director de Asuntos Legales de la UNSJ.

Reclamo interno

Liquitay cuestionó que un funcionario de la universidad integre una presentación judicial contra la propia institución. Miolano, por su parte, dijo que se apartó de la defensa de los intereses de la UNSJ en ese expediente porque actuó como padre de un alumno preuniversitario. A partir de esa situación, el gremio pidió al Consejo Superior de la UNSJ que abra un sumario administrativo para que el funcionario dé explicaciones. La definición sobre ese pedido y el avance del amparo quedaron como las variables institucionales a seguir en las próximas semanas.