Más de una decena de vuelos de pasajeros en Europa recibieron este jueves amenazas de bomba, lo que obligó a desviar aeronaves y a desplegar inspecciones de seguridad en aeropuertos de distintos países, según informaciones de medios locales y comunicados de aerolíneas.

Uno de los casos alcanzó a un Airbus A320 que cubría la ruta entre Dublín y Roma. El vuelo EI402, operado por la aerolínea irlandesa Aer Lingus, despegó del aeropuerto de Dublín a las 06:23 GMT y tenía previsto aterrizar en Roma-Fiumicino a las 10:50, hora local, pero fue desviado a la base aérea de Évreux, en el norte de Francia, tras una alerta de bomba, informó el canal galo TF1.

La aeronave aterrizó en la base aérea francesa poco después de las 10:00, hora local, y sus 151 pasajeros y seis tripulantes fueron trasladados a un lugar seguro mientras se desplegaban equipos de artificieros, indicó la radio pública francesa Franceinfo. En paralelo, otros vuelos que salieron de Copenhague, Madrid y Londres con destino a Sofía, capital de Bulgaria, también recibieron amenazas, según medios de ese país.

Otros vuelos afectados

Además, un vuelo de la aerolínea polaca LOT, procedente de Varsovia, aterrizó sin incidentes en el aeropuerto de Bruselas tras un aviso sospechoso vinculado con la aeronave, de acuerdo con la agencia de noticias Belga. Los episodios se produjeron en una misma jornada y obligaron a activar protocolos de seguridad en distintos puntos del continente. El alcance simultáneo de los avisos explica la atención de las autoridades aeronáuticas europeas.

Seguimiento institucional

La Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) afirmó que seguirá de cerca la evolución de la situación y evaluará las posibles repercusiones para la seguridad aérea, según pudo establecer la Agencia Noticias Argentinas. En una respuesta enviada por correo electrónico a la agencia Xinhua, la AESA señaló que “seguirá de cerca estos acontecimientos para identificar y evaluar cualquier posible repercusión para la seguridad aérea derivada de este tipo de amenazas”.

Cooperación policial

Claire Georges, portavoz adjunta de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), sostuvo ese mismo día que la agencia está dispuesta a prestar apoyo a las autoridades nacionales, a pedido de estas, cuando las amenazas estén vinculadas con la delincuencia organizada grave o el terrorismo. Ese apoyo puede incluir el intercambio de información y la identificación de posibles conexiones entre países. Por el momento, no se informaron públicamente autores ni una atribución confirmada de los avisos.