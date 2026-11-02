El presidente de Estados Unidos habló sobre el senador brasileño y su ingreso al país tras salir de Brasil. La situación reaviva la discusión sobre su salida y el alcance de un permiso humanitario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que el senador brasileño Flávio Bolsonaro puede permanecer en territorio estadounidense "todo el tiempo que quiera". La definición se conoció después de que el dirigente llegara a Miami tras salir de Brasil en medio de una controversia judicial vinculada con investigaciones por presunto lavado de dinero.

La declaración fue realizada durante una celebración de Halloween en la residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Según reportes de cadenas internacionales, Trump cuestionó los resultados de las elecciones en Brasil y consideró que Bolsonaro recibió un trato injusto. En ese mismo contexto, afirmó: "Puede quedarse aquí todo el tiempo que quiera".

Trump aclaró además que, por el momento, no tiene previsto reunirse con el senador brasileño, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro. La referencia presidencial se produjo en un escenario de tensión política y judicial posterior a las elecciones brasileñas, en las que Luiz Inácio Lula da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro, según el texto de origen.

Salida por Misiones

El itinerario de salida incluyó una escala en Puerto Iguazú, Misiones, donde la familia ingresó el martes 27 de octubre a las 22:50 por el puente internacional Tancredo Neves, que conecta con Foz do Iguazú, Brasil. La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina confirmó que presentaron documentación válida y que no existían impedimentos legales para entrar al país. Más tarde, a las 23:30, abordaron un avión privado de la empresa Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador.

El avión, un Gulfstream G400 matrícula argentina LV-JQW, despegó en la madrugada del miércoles, hizo una breve escala en Ecuador y luego siguió hacia Miami. Allí, Bolsonaro y su familia ingresaron a Estados Unidos. La secuencia dejó abierta la discusión sobre cómo se produjo su salida de la región y sobre el uso de un avión privado para ese traslado.

Permiso temporal

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Washington no participó directamente en la organización de la salida de Bolsonaro, aunque confirmó que Trump autorizó su ingreso al país. Además, se informó que el senador fue admitido bajo un permiso humanitario temporal, que por lo general tiene una duración máxima de un año. Ese dato limita el alcance práctico de la frase presidencial, ya que no equivale por sí mismo a una residencia permanente.

La situación generó cuestionamientos en Brasil y en Argentina, donde sectores de la oposición pidieron explicaciones por el tránsito por Misiones y por el uso del avión privado. En paralelo, Rubio mantuvo conversaciones con el canciller brasileño Mauro Vieira, y ambos prevén una nueva reunión en las próximas semanas. Ese canal diplomático queda ahora atravesado por una controversia que combina derivaciones judiciales, circulación regional y definiciones políticas en Estados Unidos y Brasil.