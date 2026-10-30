La tradición china sugiere que esa ubicación interfiere con la circulación del chi. También propone alternativas para el recibidor, el living, el comedor y el dormitorio.

Los espejos son elementos habituales en la decoración del hogar porque aportan luminosidad y generan sensación de amplitud. Sin embargo, para el Feng Shui, una práctica china orientada a armonizar los espacios, su ubicación tiene un significado específico y puede influir simbólicamente en la circulación de la energía.

Según esta tradición, los espejos tienen la capacidad de reflejar y redirigir el chi, nombre que recibe la energía vital. Por esa razón, una de sus recomendaciones más difundidas es evitar colocarlos directamente frente a la puerta principal de la casa.

La puerta de entrada es considerada, dentro de esa filosofía, uno de los puntos más importantes de la vivienda porque representa el lugar por donde ingresa la energía al hogar. De acuerdo con esa interpretación, un espejo enfrentado a la entrada podría devolver el chi hacia el exterior, en lugar de permitir que circule por los ambientes. Esa misma lectura vincula la puerta principal con las oportunidades, el bienestar y la prosperidad.

Esto no implica eliminar los espejos del recibidor. La recomendación tradicional consiste en ubicarlos sobre una pared lateral, de modo que reflejen la luz y aporten amplitud sin quedar enfrentados a la entrada. En el living, se sugiere colocarlos donde reflejen luz natural, plantas o un sector agradable de la casa.

Otras ubicaciones sugeridas En el comedor, algunas interpretaciones del Feng Shui consideran favorable que el espejo refleje la mesa, por su asociación simbólica con la abundancia. En el dormitorio, en cambio, ciertas escuelas aconsejan evitar que reflejen directamente la cama, porque se cree que pueden alterar la sensación de descanso. La pauta central, en todos los casos, es que el espejo no quede alineado con la puerta principal.