El Pontífice señaló que, tras evaluar la situación, los médicos recomendaron una intervención para retirar la lesión. En consecuencia, decidió seguir sus indicaciones y someterse a la cirugía, que ya se encuentra programada para los próximos días.

En su comunicación, el Papa agradeció la cercanía espiritual de los fieles y pidió que lo acompañen con sus oraciones durante este proceso.

Uno de los principales interrogantes que surgieron tras el anuncio está relacionado con la primera gira latinoamericana de León XIV, que incluye una visita oficial a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre.

De acuerdo con el cronograma difundido por el Vaticano, el recorrido contempla actividades en Buenos Aires, una visita a la ciudad de Córdoba y una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La agenda también prevé etapas en Uruguay y Perú.

La proximidad entre la intervención quirúrgica y el viaje previsto despertó dudas sobre la posibilidad de mantener todas las actividades programadas. Sin embargo, hasta el momento del anuncio no se habían comunicado cambios oficiales en el itinerario