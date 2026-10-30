Emiliano García-Page dijo que el balance oficial sigue en 69 muertos, pero no descartó que la cifra aumente. La región bajó el plan de emergencia a situación operativa 1.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó este viernes que la comunidad desciende el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) a Situación Operativa 1 para la provincia de Toledo, tras el accidente de trenes de Urda. La decisión fue adoptada por el Gobierno regional a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital.

En una rueda de prensa ofrecida junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) en Toledo, García-Page sostuvo que el número de fallecidos se mantiene en 69. Sin embargo, aclaró que esa cifra podría aumentar: “No descartamos que pudieran sobrepasar los 70, pero tampoco lo podríamos verificar y es preferible siempre acogerse al protocolo”, dijo.

El cambio de nivel implica que la emergencia deja atrás la fase más alta de respuesta operativa, que había sido activada el miércoles a las 10.30, cuando el Ejecutivo regional elevó el Platecam a Situación Operativa 2 y pidió la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para actuar en el siniestro ferroviario. Esa activación había quedado asociada a la magnitud del accidente y a la necesidad de coordinación entre organismos civiles y militares.

Identificación pendiente

García-Page señaló además que todavía quedan restos por identificar, una variable que mantiene abierto el balance definitivo de víctimas. En ese marco, el protocolo oficial sigue siendo la referencia para la confirmación de cifras, mientras avanzan las tareas de reconocimiento y cierre de la emergencia en la provincia de Toledo.