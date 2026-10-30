Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas, informó que el impacto total estimado del hackeo asciende a aproximadamente US$6.300 millones. La compañía difundió la actualización este viernes y sostuvo que la investigación preliminar apunta a la computadora comprometida de un ingeniero de DevOps como posible vía de acceso. En ese marco, afirmó que suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras completa las verificaciones de seguridad.

Hipótesis de acceso Según el comunicado, un atacante habría aprovechado ese equipo para ingresar a uno de los sistemas y ejecutar transacciones de retiro no autorizadas. Binance aclaró que, por el momento, no encontró evidencia de filtración de las claves privadas de sus billeteras. También indicó que logró congelar cerca de US$3.000 millones en activos afectados con el trabajo conjunto de socios de la industria blockchain.

Medidas adoptadas La empresa ratificó que cubrirá todas las pérdidas con recursos de su fondo de protección para usuarios, conocido como SAFU por sus siglas en inglés, y con fondos propios. Además, sostuvo que los activos de sus clientes están a salvo y que publicará un informe técnico detallado cuando termine de verificar lo ocurrido. Como respuesta inmediata, revocó la autorización de la dirección afectada y dijo que trabaja con autoridades y empresas especializadas en inteligencia blockchain para rastrear y recuperar fondos.

Antecedentes del anuncio La comunicación formal llegó después de una serie de mensajes publicados en la cuenta oficial de Binance en X, en los que la compañía había reconocido un posible incidente de seguridad y anticipado la suspensión temporal de depósitos y retiros. En una primera actualización, la empresa había informado que el monto verificado era de US$2.540 millones, cifra que luego elevó a unos US$3.000 millones. Según señaló, ese número podría seguir cambiando a medida que avance la colaboración con fuerzas de seguridad, emisores de activos digitales y otros actores del sector.

Próximos pasos Binance pidió a sus usuarios que consulten únicamente sus canales oficiales para evitar estafas mediante enlaces o mensajes falsos. También anunció que publicará una Prueba de Reservas actualizada una vez finalizadas las medidas correctivas; ese mecanismo permite mostrar los activos con los que la plataforma respalda los fondos depositados por sus clientes. La compañía aseguró, además, que sus equipos trabajan con las autoridades para identificar a los responsables y llevarlos ante la Justicia.