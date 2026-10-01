La protesta reunió a unas 6.000 personas y terminó con choques con Carabineros en el centro de Santiago. El gobierno defendió la gratuidad universitaria y un alza de fondos para seguridad y empleo.

Al menos 17 personas fueron detenidas este jueves en el centro de Santiago de Chile tras los choques entre estudiantes y policías durante una protesta contra posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027.

El primer balance fue informado por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, en relación con la movilización convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) sobre la Alameda, a la que se sumaron la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores. La marcha había sido autorizada por la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y, según las cifras entregadas por Carabineros, reunió a cerca de 6.000 personas.

Desarrollo de la protesta Durante la jornada, Carabineros dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua, mientras algunos respondieron con piedras, botellas y palos. Pavez sostuvo: