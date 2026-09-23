Albañiles encontraron más de 40 lingotes y cerca de 4.000 monedas en un sótano de Sint-Gillis-Dendermonde. El Ministerio Público de Flandes Oriental analiza su origen y la eventual propiedad.

Un grupo de albañiles encontró a mediados de agosto de 2026 una caja empotrada con oro valuado en aproximadamente 9 millones de euros en Sint-Gillis-Dendermonde, Bélgica. El hallazgo ocurrió mientras realizaban trabajos de remodelación e instalación de cañerías en el sótano de un inmueble. Según el material disponible, el contenido estaba compuesto por más de 40 lingotes y cerca de 4.000 monedas. El caso quedó bajo investigación judicial para determinar el origen del tesoro y su eventual destino legal.

Custodia y peritajes

La policía local tomó posesión del material y lo trasladó a un depósito seguro para iniciar los peritajes. La propiedad del inmueble pertenece actualmente a CAW Oost-Vlaanderen, una organización social sin fines de lucro. Sin embargo, el destino final del oro quedó bajo la órbita del Ministerio Público de Flandes Oriental, que investiga la procedencia del hallazgo y busca descartar cualquier vínculo con actividades ilícitas. La intervención judicial apunta a establecer si existe un propietario legítimo o herederos con derecho sobre el material.

Marco legal

En el marco normativo belga, el hallazgo de un objeto de valor no otorga de manera automática la propiedad a quienes lo descubren ni al dueño del inmueble. Las autoridades deben agotar las instancias legales para rastrear al propietario original o a sus herederos. Por ese motivo, los investigadores revisarán los archivos históricos del edificio, que perteneció a una conocida familia cervecera durante el siglo XX, y analizarán la antigüedad de las piezas. Esa verificación será determinante para definir si el oro integra una sucesión, un bien abandonado o un bien sujeto a otra situación jurídica.

Posibles destinos

Si no aparece un dueño legítimo, los albañiles podrían acceder a una recompensa económica. En paralelo, CAW Oost-Vlaanderen anticipó que, en caso de recibir los fondos, los destinará a ampliar sus centros de asistencia para personas sin hogar. Por ahora, la Justicia mantiene el tesoro bajo estricta reserva mientras avanzan las actuaciones. La definición sobre la propiedad dependerá de los resultados de la investigación y de la verificación documental que realicen las autoridades belgas.