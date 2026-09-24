El plenilunio ocurrirá el 26 de septiembre a las 16:48 en Argentina. La astrología lo asocia con cierres de ciclo y definiciones personales.

Redacción El Zonda Especial para Diario El Zonda

Este sábado 26 de septiembre tendrá lugar la Luna llena en Aries, uno de los fenómenos astrológicos señalados para la semana. Según la información difundida, en Argentina se perfeccionará a las 16:48.

El plenilunio también es conocido como Luna de la Cosecha, por su cercanía con el equinoccio de septiembre. En algunas tradiciones recibe además el nombre de Luna del Maíz, denominaciones vinculadas con el calendario estacional y no con una observación científica del evento.

Desde la mirada astrológica, las lunas llenas suelen relacionarse con culminaciones, toma de conciencia y cierre de procesos. En este caso, al producirse en Aries, signo asociado simbólicamente con la iniciativa, la acción y la autonomía, podría poner el foco en situaciones que necesitan una definición.

Cómo impactará en cada signo

Aries: puede atravesar días de mayor intensidad personal y sentir la necesidad de tomar una decisión o cerrar una etapa. La clave será avanzar sin dejarse llevar por la impulsividad.

Tauro: el foco estará en cuestiones internas y situaciones que necesitan ser procesadas. Puede ser un momento para soltar aquello que genera desgaste y recuperar energía.

Géminis: podrían cobrar protagonismo la vida social, los proyectos y los planes a futuro.

Cáncer: la atención puede concentrarse en el trabajo, los objetivos y las decisiones profesionales. Será importante evitar asumir responsabilidades innecesarias.

Leo: podrían aparecer ganas de salir de la rutina y buscar nuevos desafíos. Estudios, viajes, proyectos o cambios de perspectiva pueden tomar impulso.

Virgo: la Luna llena puede movilizar asuntos vinculados con la confianza, la intimidad y los recursos compartidos.

Libra: las parejas, sociedades y vínculos importantes quedarán en primer plano. Algunas relaciones podrían atravesar momentos de definición.

Escorpio: el movimiento se concentrará en la rutina y los hábitos cotidianos. Puede ser una oportunidad para modificar costumbres y reorganizar responsabilidades.

Sagitario: aumentarán las ganas de disfrutar, crear y probar algo distinto.

Capricornio: hogar, familia y asuntos personales requerirán mayor atención. Algunas situaciones acumuladas podrían necesitar una respuesta concreta.

Acuario: se esperan días de mucho movimiento mental y comunicacional. Conversaciones, trámites, decisiones o noticias pueden acelerar distintos procesos.

Piscis: el foco estará en el dinero, los recursos y la autoestima.