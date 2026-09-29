El fiscal Cosme Iribarren pidió que Simón Natanael Alvarenga, conocido artísticamente como Callejero Fino, continúe detenido bajo prisión preventiva en la causa que investiga la presunta portación ilegal de un arma de guerra. El planteo debe ser resuelto por la Justicia y, mientras tanto, el músico permanece privado de su libertad desde el 30 de agosto.

La detención se produjo durante un control vehicular en Villa La Ñata, en el partido de Tigre, cuando efectivos policiales interceptaron la Volkswagen Amarok en la que circulaba. Según el expediente, en el vehículo encontraron una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida y 12 municiones. Las pericias posteriores determinaron que el arma estaba apta para disparar.

La hipótesis fiscal La fiscalía sostuvo que existe riesgo de fuga y usó ese argumento para solicitar que la detención se transforme en prisión preventiva mientras avanza la investigación. El pedido se conoció después de varias semanas de actuaciones y de la declaración que Alvarenga prestó ante la Fiscalía de Benavídez. En un primer momento, la causa se había investigado como una posible tenencia ilegal de arma de guerra, pero luego la imputación se agravó a presunta portación ilegal.

Antecedentes y elementos del expediente Uno de los puntos valorados por los investigadores está vinculado con la camioneta. De acuerdo con las pericias incorporadas al expediente, Alvarenga habría utilizado el vehículo sin acompañantes durante las 48 horas previas al operativo, una circunstancia que la fiscalía consideró relevante frente a la versión que dio el músico sobre el rodado. La defensa, por su parte, sostuvo que el arma no era de su propiedad y cuestionó la calificación legal del hecho.

Situación procesal La situación de Callejero Fino también está atravesada por un antecedente penal previo: el cantante cumplió una condena por robo a mano armada. Ese dato fue considerado por la fiscalía al momento de sostener que debía continuar detenido. La definición sobre la prisión preventiva quedará ahora en manos de la Justicia, en un expediente que sigue abierto y sin resolución sobre el planteo formulado por Iribarren.