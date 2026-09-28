El artista volverá a los escenarios con una nueva alianza con Fenix Entertainment. Aún no se informaron fechas ni ciudades del recorrido.

El cantante Luis Miguel y Fenix Entertainment anunciaron una nueva alianza para concretar la gira mundial 2027, con la que buscarán dar continuidad al tour que el artista realizó entre 2023 y 2024.

La comunicación oficial no precisó fechas ni ciudades, aunque anticipó que el recorrido incluirá mercados de América Latina, Estados Unidos, Europa y otros territorios internacionales. Esa falta de definiciones mantiene abierto el cronograma y deja pendiente la confirmación de la magnitud operativa del proyecto.

Antecedente reciente La gira anterior fue presentada como uno de los regresos más relevantes de Luis Miguel a los escenarios y volvió a instalar su vigencia comercial. El artista nació en San Juan, Puerto Rico, y se crió en México; lanzó su primer álbum, Un sol, a los 11 años.

Su trayectoria incluyó distintos géneros, reconocimientos y millones de discos vendidos, según el material difundido. Entre sus capítulos centrales figuró su etapa ligada al bolero, especialmente desde Romance, publicado en 1991, y sus entregas posteriores. Esos trabajos acercaron nuevamente repertorios de autores como Armando Manzanero y Agustín Lara a nuevas generaciones.

Próximos anuncios Toda la información oficial sobre la gira 2027 será comunicada exclusivamente a través de las redes sociales de Luis Miguel y Fenix Entertainment. Hasta entonces, no se informaron plazas, venta de entradas ni producción asociada al itinerario.