El actor y doblador italiano Giuseppe Mazzullo, conocido como Peppino y reconocido por ser la voz de Topo Gigio, murió el 30 de septiembre a los 100 años en su casa de Santo Stefano di Briga, una aldea de Messina, según informó el periódico Il Messaggero. Había cumplido años el 6 del mismo mes. La noticia cierra una trayectoria asociada durante décadas a uno de los personajes más difundidos de la televisión italiana.

Trayectoria y personaje

La voz de Topo Gigio acompañó a generaciones de niños entre 1961 y 2006. El personaje, de 25 centímetros de altura y creado por la milanesa Maria Perego, debutó en The Ed Sullivan Show de la cadena CBS el 9 de diciembre de 1962 y volvió con frecuencia hasta el cierre del programa, el 6 de junio de 1971. En ese ciclo, el muñeco quedó asociado a frases que se hicieron conocidas, entre ellas: «¿Qué demonios me estás diciendo?», atribuida a una invención de Mazzullo.

Vínculo con la televisión

El trabajo de Mazzullo con Topo Gigio también se sostuvo en la interacción con conductores y en la técnica de manipulación del muñeco. Mientras él hacía la voz, Perego controlaba las piernas con los dedos de una mano y abría y cerraba la boca con varillas usando la otra, mientras otros dos titiriteros manejaban los brazos. El personaje apareció en Canzonissima, San Remo, Zecchino d'Oro, en varios programas de la Rai y hasta en un anuncio de galletas. También intervino en diálogos con Cino Tortorella, Memo Remigi y Raffaella Carrà.

Origen artístico

Peppino Mazzullo inició su carrera en el Teatro Auditorium San Gaetano, en la región de Messina, y luego estudió en la Academia de Artes Cinematográficas de Roma y en la Academia de Arte Dramático de Milán antes de dedicarse al teatro. El 6 de junio, celebró su centenario junto a vecinos de Santo Stefano Briga, con un festejo en la Piazza San Giovanni. Según su propio relato, el vínculo con el ratón comenzó oficialmente en 1961, aunque él decía haberlo “conocido” 35 años antes, en una escena que describió en una entrevista previa a su cumpleaños.

Reacciones y legado

El alcalde de Messina, Federico Basile, expresó sus condolencias por el fallecimiento y sostuvo que, con su voz, su sensibilidad y su profesionalismo, llevó el nombre de la ciudad por toda Italia. En su mensaje, afirmó que Messina se despide de “uno de sus hijos más ilustres”, al que definió como un artista y un hombre con un legado humano y cultural destinado a perdurar. La referencia institucional confirma el peso local de una figura cuya identificación pública quedó ligada a Topo Gigio durante más de cuatro décadas.

En vísperas de su centenario, Mazzullo dejó una reflexión dirigida a las generaciones más jóvenes: «Cada uno de nosotros lleva lo divino dentro. Si lo despertáis, obrará cosas divinas. ¿Qué son las cosas divinas? Aquellas que no dañan a los demás». Con su muerte, queda como dato verificable que su última etapa pública estuvo marcada por el aniversario número 100 y por el reconocimiento en su ciudad natal, mientras el personaje que popularizó siguió siendo parte de la memoria televisiva italiana.