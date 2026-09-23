El Sanatorio Mater Dei informó que la conductora mejora de una neumopatía. Permanecerá internada y habrá un nuevo parte el viernes.

La conductora Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei y presenta “buena evolución” de la neumopatía que motivó su ingreso, según el parte médico difundido este miércoles.

El informe fue firmado por el Dr. Enrique Echagüe, director médico del centro de salud, quien señaló que “La Sra. Mirtha Legrand continúa mejorando día a día de la neumopatía que motivara su internación con buena evolución”. La comunicación oficial no aportó otros detalles clínicos sobre el cuadro, pero confirmó que la paciente seguirá bajo observación.

Internación y control El parte agregó que Legrand “permanecerá internada durante los próximos días con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”. Esa definición indica que el equipo médico decidió sostener la vigilancia hospitalaria mientras continúa la recuperación, sin precisar una fecha de alta.

El escrito también consignó que “su familia y profesionales médicos agradecen los saludos y muestras de cariño”. Se trata de una comunicación institucional del sanatorio, por lo que la información disponible se limita a la evolución informada por la dirección médica y no a una evaluación independiente del estado de salud.

Próximo parte El centro de salud anticipó que, “de no mediar inconvenientes”, el viernes próximo enviará un nuevo parte médico. Ese dato será el que permita conocer si la internación continúa y si hubo cambios en la evolución de la neumopatía.