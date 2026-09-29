La Academia argentina eligió el film de Laura Casabé para competir por un lugar en Mejor Película Internacional. La shortlist se conocerá el 15 de diciembre de 2026.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a La virgen de la tosquera, dirigida por Laura Casabé, para representar al país en la carrera por los Premios Oscar 2027. La película competirá por un lugar en la categoría Mejor Película Internacional, en un proceso que todavía tiene varias instancias por delante.

La decisión se conoció este lunes en el centro cultural ArtHaus Central y el anuncio estuvo a cargo del actor Juan Minujín. El film de terror se impuso a las otras preseleccionadas: El partido, Nuestra Tierra y Parque Lezama. La elección define la postulación oficial argentina ante la Academia de Hollywood, pero no asegura la nominación final.

La película está basada en dos cuentos de Mariana Enríquez y ambienta su trama en el verano de 2001. La historia sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego; la llegada de Silvia altera esa relación y lleva a Natalia a recurrir a su abuela, Rita, para intentar recuperar a Diego mediante hechizos y magia negra.

Elenco y coproducción

La película está protagonizada por Dolores Oliverio, Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, con participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España, un esquema habitual en producciones que buscan financiamiento y circulación internacional.

Camino a la nominación

Antes de llegar a la ceremonia, La virgen de la tosquera deberá quedar entre los 15 títulos de la shortlist de la categoría Mejor Película Internacional, que se anunciará el martes 15 de diciembre de 2026. En esta edición, 85 películas de distintos países y regiones resultaron elegibles para competir en ese rubro. Luego se conocerán las nominaciones el jueves 21 de enero, cuando quedará definido si la producción argentina integra el grupo final de cinco películas.

La 99.ª ceremonia de los Premios Oscar se realizará el domingo 14 de marzo de 2027 en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. Hasta entonces, la película de Laura Casabé dependerá de las instancias de selección de la Academia para sostener su recorrido internacional.