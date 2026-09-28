El exfutbolista permanece en terapia intensiva tras ser operado por un derrame pleural derecho. Su familia aseguró que está “bien y lúcido”.

El exfutbolista Daniel Osvaldo, de 40 años, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Municipal de Llavallol tras ser intervenido por un derrame pleural derecho. Según informó su familia, el cuadro fue detectado después de varios días de malestar y permanece bajo control médico mientras se esperan estudios complementarios.

Osvaldo ingresó al centro de salud durante la noche del jueves 24 de septiembre, luego de presentar síntomas que, de acuerdo con su entorno, comenzaron como un fuerte resfrío. Tras los estudios iniciales, los médicos detectaron líquido y pus en la pleura derecha y resolvieron la intervención quirúrgica. La situación obligó a su permanencia en cuidados intensivos, aunque sin sedación, según el entorno familiar.

Estudios pendientes

Durante la operación, los profesionales limpiaron la zona afectada y tomaron muestras de tejido de la pleura para realizar una biopsia. Ese análisis será clave para determinar el origen de la infección y definir el tratamiento posterior. A partir de esos resultados, el equipo médico evaluará si puede pasar a una sala común o si debe continuar en terapia intensiva.

Familiares del exjugador señalaron a Clarín que Osvaldo “está bien y lúcido” y que “lo agarraron a tiempo”. Esa versión no modifica que, por el momento, no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro y que la evolución queda supeditada a los resultados de la biopsia. El seguimiento clínico se mantiene en el hospital de Llavallol.

Antecedentes deportivos

Daniel Osvaldo desarrolló buena parte de su carrera en Europa, con pasos por Roma, Juventus, Inter, Southampton y Espanyol, además de integrar la selección italiana. En Argentina jugó en Huracán, Banfield y Boca, antes de retirarse del fútbol profesional y dedicarse a la música con su banda Barrio Viejo.