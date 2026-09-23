Durante una emisión de Ahora Caigo, el conductor sanjuanino encontró en la tribuna a un familiar. El vínculo quedó confirmado en el estudio y derivó en un saludo al aire.

El conductor sanjuanino Darío Barassi descubrió en una emisión de Ahora Caigo que entre los acompañantes de un participante había un integrante de su familia. La situación se produjo mientras el programa avanzaba con la presentación de Nicolás, un joven que llegó al ciclo junto con su madre y sus hermanos.

Según contó el propio participante, estudia Ingeniería Industrial y juega al handball en River. En ese contexto, la atención del conductor se desplazó hacia un joven de la tribuna que intentaba comunicarse con él y terminó revelando el parentesco. Barassi preguntó de dónde eran familiares y la respuesta abrió una breve reconstrucción genealógica en el estudio.

El joven explicó que el vínculo se originaba por la rama materna. Su madre, Josefina, es prima hermana de la madre de Barassi, por lo que el conductor y el acompañante resultaron ser primos segundos. Para corroborarlo, Barassi repreguntó por el nombre de la madre y luego asoció el dato con una familiar que conocía: Delia Barassi.

Una vez confirmado el parentesco, Barassi se acercó a la tribuna para saludar a su familiar. Allí dijo: “Ay, chicos, lo amo a mi primo. Quiero saludar a mi primo”, y luego agregó frente a él: “Somos idénticos”. La producción también intervino en el intercambio: Luli pidió que ambos se colocaran juntos y comentó: “No, es igual. Yo quería que se paren juntos, porque mirá el cuello que tiene”.

El momento derivó en más referencias a la familia. Antes de retomar el juego, Barassi le pidió al joven que le mandara un saludo a Delia y a su madre. Después, volvió a dirigirse al público y cerró el episodio con otra frase al aire: “Un aplauso para mi familia. Bueno, primo, bienvenido”.

La escena convirtió una participación habitual del programa en un encuentro familiar inesperado. El dato relevante fue la confirmación del vínculo entre el conductor y el acompañante, una relación que quedó explicitada en cámara y que se sumó al desarrollo habitual del ciclo. En la emisión no se informó ningún otro dato sobre el parentesco ni sobre una continuidad posterior del encuentro.



