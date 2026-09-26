El conductor murió a los 74 años en Punta del Este, donde residía desde 2020. La cremación será el lunes a las 9 en Jardines del Alma, según TN Central.

La familia de Oscar González Oro resolvió que el velatorio del periodista y conductor se realice en Uruguay, país en el que se radicó durante la pandemia. La decisión fue confirmada en vivo por la periodista uruguaya Marcela González, desde Punta del Este, en diálogo con TN Central. El último adiós tendrá lugar en Jardines del Alma, un cementerio parque privado ubicado en la localidad de San Carlos.

Según detalló Marcela González, la cremación está prevista para el lunes a las 9 de la mañana en ese mismo lugar. La periodista Sofía Kotler señaló que la decisión fue tomada por la familia, que eligió despedirlo en el país vecino. La información disponible no menciona otras instancias públicas de despedida ni traslados posteriores.

Datos de la muerte Oscar González Oro, conocido como “El Negro”, murió este viernes 25 de septiembre a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, donde vivía desde 2020. El deceso se produjo tras una larga enfermedad, según la bajada original. Su trayectoria se extendió durante casi cuatro décadas en radio y televisión, con presencia sostenida en medios de comunicación de alcance nacional.

Antecedentes y alcance La radicación en Uruguay durante la pandemia marcó el tramo final de su vida pública y personal. La definición del velatorio en San Carlos y de la cremación para el lunes ordena ahora el cierre de los protocolos familiares y funerarios en el país vecino. Para el ámbito periodístico y radial argentino, su muerte deja vacante una figura con reconocimiento transversal en varias generaciones de oyentes.

Próximos pasos Hasta el momento, la única confirmación pública es la realizada por Marcela González desde Punta del Este. La cremación se hará en Jardines del Alma a las 9, y no se informaron cambios en esa programación.