Joaquín Levinton negó la denuncia en su contra por abuso sexual con acceso carnal y amenazas, luego de que se conociera una presentación realizada por una mujer de 39 años ante la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad. El cantante de Turf y jurado de Es Mi Sueño sostuvo que la denunciante lo acosa desde hace años y que la relación entre ambos fue circunstancial y breve. La acusación quedó ahora bajo análisis judicial y, por el momento, se trata de una denuncia cuya verificación dependerá de la investigación en curso.

La respuesta del músico fue difundida en un comunicado publicado en redes sociales, donde afirmó: “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”. También buscó desmentir un vínculo sentimental con la denunciante: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”. En esa misma línea, aseguró que la mujer ya lo había denunciado hace más de tres años y dijo que esa causa fue cerrada luego de que se presentaran pruebas. Según su versión, incluso habría recibido un pedido de disculpas por redes sociales.

Antecedentes y versión de la denunciante El músico añadió que el supuesto acoso continuó después de aquella causa y afirmó: “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo”. Al cierre de su descargo, expresó: “Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”. En paralelo, la nueva denuncia incorporó una secuencia de hechos que, según la mujer, se extendió entre 2015 y 2020, con episodios de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento.

La presentación judicial fue radicada el lunes y la denunciante aseguró que mantuvo una relación con Levinton durante ese período. Entre los episodios relatados ante la Policía, mencionó uno ocurrido en un domicilio del cantante en el que, según su declaración, al intentar retirarse habría sido tomada del cuello con fuerza y habría logrado escapar. También sostuvo que había realizado una denuncia penal anterior y que luego desistió por pedido del músico. En la nueva presentación, afirmó que tres días antes encontró registros de videos que, según su relato, habían sido realizados sin su consentimiento años atrás.

Intervención judicial La causa es tramitada por el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard. Como primeras medidas, se ordenó que la mujer fuera entrevistada por personal del Centro de Orientación a la Víctima (COV) y se dispuso el cierre y elevación de las actuaciones. La denunciante, además, instó la acción penal y manifestó que no quería recibir un botón de pánico. El avance procesal dependerá ahora de las medidas de prueba que se produzcan en el expediente y de la evaluación judicial de los dichos incorporados a la denuncia.