El actor y director quedó a disposición de la Justicia tras un operativo en Lehmann, Santa Fe. La causa investiga una presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas.

El actor y director Maximiliano “Maxi” Ghione fue detenido este martes durante un allanamiento en una vivienda de Lehmann, en la provincia de Santa Fe. El procedimiento se realizó en el marco de una investigación judicial iniciada por una denuncia por presunta privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. Durante el operativo fueron secuestradas armas de fuego, que quedaron incorporadas al expediente para su análisis.

La causa comenzó a partir de la presentación realizada por un trabajador sexual, según el relato incorporado a la Justicia. De acuerdo con esa denuncia, el hombre habría sido contratado para concurrir al domicilio donde se encontraba Ghione y, una vez allí, habría permanecido retenido contra su voluntad. Ese planteo es, por ahora, la base de la investigación y deberá ser contrastado con las medidas de prueba ordenadas en el expediente.

Medidas judiciales El fiscal J. M. Puig, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Sunchales, dispuso una serie de medidas para avanzar en la pesquisa, entre ellas el allanamiento concretado este martes. El operativo permitió el secuestro de armas de fuego, elementos que serán sometidos a pericias. La intervención fiscal se apoya en las hipótesis de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, sin que ello implique una conclusión definitiva sobre los hechos denunciados.

Situación procesal Tras la detención, Ghione quedó a disposición de la Justicia y fue trasladado a Rafaela. En esta etapa, el expediente deberá reconstruir qué ocurrió dentro del domicilio, evaluar el material secuestrado y cotejarlo con el testimonio aportado por el denunciante. La evolución de la causa dependerá de esas diligencias y de las definiciones que adopte el Ministerio Público de la Acusación.

Próximos pasos La investigación continuará con el análisis de las armas incautadas y con la verificación de los elementos reunidos en el allanamiento. Hasta que haya resoluciones judiciales, la causa permanece en etapa de investigación y bajo las imputaciones mencionadas por la fiscalía.