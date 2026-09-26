La Academia de Cine preseleccionó cuatro títulos y definirá el 28 de septiembre cuál competirá por el país. Luego seguirá la selección de Hollywood para la categoría internacional.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina preseleccionó cuatro películas que competirán por representar al país en los Oscar 2027 en la categoría de Mejor Película Extranjera. La definición será el lunes 28 de septiembre, entre las 18 y las 20, en ArtHaus Central, en la Ciudad de Buenos Aires. La segunda ronda de votación comenzó el 21 de septiembre y finalizará el viernes 25.

Las producciones que siguen en carrera son El Partido, de Juan Cabral y Santiago Franco; La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé; Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel; y Parque Lezama, de Juan José Campanella. La selección local antecede al proceso de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que luego evaluará las candidaturas internacionales. La lista corta de la categoría está prevista para diciembre.

El Partido es un documental de Juan Cabral y Santiago Franco que recupera el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986. La narración incluye entrevistas a Jorge Burruchaga, Oscar Ruggeri, Jorge Valdano, Gary Lineker, Peter Shilton y John Barnes, entre otros, y vincula ese episodio con la guerra de Malvinas. La película llega además a 40 años de aquel triunfo argentino por 2 a 1, con dos goles de Maradona recordados como “La mano de Dios” y “el gol del siglo”.

La Virgen de la Tosquera, dirigida por Laura Casabé, adapta dos relatos de la escritora argentina Mariana Enríquez con guion de Benjamín Naishat. La historia combina elementos sobrenaturales con el despertar sexual de su protagonista, y ya tuvo recorrido internacional tras su paso por el festival de Sundance. Además, fue seleccionada para representar a la Argentina en la categoría Mejor Película Iberoamericana de los Premios Goya 2027.

Parque Lezama, de Juan José Campanella, lleva al cine la obra teatral del estadounidense Herb Gardner y se centra en dos hombres que construyen un vínculo a partir de sus encuentros en el tradicional parque porteño. La película está protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco. El texto original destaca además que se trata de la última película protagonizada por Brandoni, quien murió en abril de 2026.

Nuestra Tierra, de Lucrecia Martel, es la primera incursión de la directora en el documental y aborda el asesinato del dirigente indígena Javier Chocobar y el proceso judicial posterior. A partir de ese caso, la película pone el foco en los conflictos territoriales, la memoria y las disputas que atraviesan a los pueblos originarios. La producción amplía la filmografía de la directora salteña y suma una mirada documental a su recorrido previo en largometrajes de ficción.

La película elegida el 28 de septiembre será la postulante argentina ante los Oscar 2027, aunque todavía deberá superar la selección internacional de Hollywood. Después de la lista corta de diciembre, el anuncio de las cinco nominadas está previsto para enero del año próximo. La ceremonia de entrega de los premios se realizará en 2027.