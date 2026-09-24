La modelo cuestionó a un hombre que la retrató sin autorización mientras almorzaba con su hija y una amiga. Difundió un descargo en redes y anunció que no volverá al local.

Nicole Neumann difundió este miércoles un descargo en redes sociales después de advertir que un hombre la fotografió sin su consentimiento en una panchería. Según su relato, la imagen fue tomada mientras almorzaba con su hija y una amiga en un local de comida. La modelo sostuvo que la situación constituyó una invasión a su privacidad.

“Vengo a hablarle a un proyecto de señor para que todos sus amigos, allegados y familiares se enteren de lo desagradable, de las actitudes de este proyecto de señor que subió esta foto mía a mis espaldas sin mi consentimiento”, expresó en el mensaje reproducido en redes. También afirmó que el episodio ocurrió durante un almuerzo al que accedió para acompañar a su hija y a una amiga que querían ir a ese lugar. La imagen fue difundida por Pochi, de Gossipeame, en sus redes sociales.

La queja pública En su descargo, Neumann dijo que el hombre que la fotografió actuó “muy malintencionado” y “sin la decencia ni el coraje de mirarme de frente”. Agregó que la foto fue tomada “a mis espaldas” y que se trató de una escena “común”, fuera de su actividad laboral. En ese tramo, insistió en que el hecho afectó su espacio personal y su privacidad.

La modelo también cuestionó que la imagen mostrara una postura que, según dijo, no la favorecía. En el mismo mensaje sostuvo que la publicación fue “de mala leche” y que la foto fue enviada a un medio para su difusión. Además, vinculó el episodio con sus hábitos alimentarios y aclaró que no consume carne. En ese punto, afirmó que no se trata de una “postura” sino del modo en que elige llevar su vida.

Consecuencias y cierre Hacia el final del descargo, Neumann dijo que no volverá al lugar y cuestionó al comercio por vender “un producto” que calificó de “cancerígeno”, aunque esa afirmación quedó planteada como parte de su mensaje y no como una constatación independiente. También señaló que espera que “vaya muy poquita gente” a consumir allí. El episodio quedó expuesto en redes sociales y la única medida concreta anunciada por la modelo fue su decisión de no regresar al local.