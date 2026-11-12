La Canasta Básica Alimentaria subió 3,1% y la Total 3,5% en octubre, según el Indec. Una familia de cuatro integrantes requirió $1.690.000,41 para no caer bajo la línea de pobreza.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) publicó este jueves el informe “Valorización mensual de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total. Gran Buenos Aires”, con un aumento de ambas mediciones en octubre por encima de la inflación del mes. Según el organismo, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 3,1% y la Canasta Básica Total (CBT) 3,5% respecto de septiembre. El dato es relevante porque actualiza los ingresos mínimos que el Indec usa para medir indigencia y pobreza.

De acuerdo con ese relevamiento, una familia tipo integrada por dos adultos y dos hijos menores necesitó $761.261,45 en octubre para cubrir la CBA y no quedar por debajo de la línea de indigencia. Esa cifra implicó un incremento mensual de 3,1%, un acumulado de 29,1% en los primeros diez meses del año y una variación interanual de 39,9%, según el informe difundido por el organismo que conduce Pedro Ignacio Lines.

La CBT, que además de alimentos incluye indumentaria, transporte, salud y otros servicios esenciales, se ubicó en $1.690.000,41 para la misma familia tipo. En ese caso, el aumento mensual fue de 3,5%, por encima del 1,7% registrado en septiembre. El Indec señaló además que la canasta acumuló una suba de 29,1% en el período enero-octubre y de 39,2% en la comparación interanual.

Ingresos de referencia El organismo toma como base al “adulto equivalente”, definido como un varón de entre 30 y 60 años con actividad moderada. Bajo ese criterio, el costo individual de la línea de indigencia en octubre fue de $246.362,93, mientras que la línea de pobreza llegó a $546.925,70. Esa metodología permite proyectar el valor de las canastas para distintos hogares del Gran Buenos Aires, que es el universo de este informe.

En esa escala, un hogar de tres integrantes —una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61— necesitó $606.052,81 para cubrir la canasta alimentaria y $1.345.437,22 para superar la línea de pobreza. Para un hogar de cinco integrantes —pareja de 30 años con tres hijos de 1, 3 y 5 años— el Indec calculó $800.679,52 para la CBA y $1.777.508,52 para la CBT. El informe deja planteada la referencia oficial para la actualización de ingresos y para el seguimiento de la evolución social en los próximos meses.