Amas de Casa del País midió subas de hasta 2,7% en octubre. La papa fue uno de los productos con mayor incremento en San Juan.

Una familia sanjuanina necesitó entre $1.650.000 y $1.700.000 durante octubre para cubrir la Canasta Básica Total, según el relevamiento de Amas de Casa del País. Si a ese monto se le suma el alquiler de una vivienda, la cifra superó los $2.250.000. La organización estimó además una suba de precios de entre el 2,5% y el 2,7% en ese período.

Laura Vera, referente en San Juan de Amas de Casa del País, señaló que los mayores incrementos se registraron en alimentos, en especial en verduras que llegan desde otras provincias. También indicó subas en carnes y lácteos, y atribuyó esos movimientos a las condiciones climáticas en las zonas productoras. El dato resulta relevante porque impacta en el gasto corriente de los hogares y en la capacidad de compra de los ingresos fijos.

Canastas y medición La asociación informó que la Canasta Básica Alimentaria, que mide solo el gasto en comida, se ubicó entre $630.000 y $670.000. Ese valor contempla únicamente alimentos, mientras que la Canasta Básica Total suma otros gastos esenciales, aunque sin incluir el alquiler en el cálculo difundido por la organización. Se trata de un relevamiento independiente, que no reemplaza al índice oficial de inflación.

En ese marco, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) aún no publicó los datos de inflación de octubre, previstos para el 12 de noviembre. La comparación entre la medición de la entidad nacional y los relevamientos privados permite dimensionar la evolución del costo de vida en la provincia. Para comerciantes, empleadores y trabajadores, ese seguimiento es una referencia para acuerdos salariales, listas de precios y planificación de gastos.

Productos y diferencias territoriales Vera destacó entre los aumentos más marcados a la bolsa de papa, con una suba cercana al 70%, aunque no precisó el período exacto de esa comparación. Según explicó, se trata de verduras que no se producen en San Juan y deben trasladarse desde otras jurisdicciones, lo que incide en el valor final. La asociación también observó aumentos en lácteos y en distintos cortes de carne, vinculados por la dirigente a problemas climáticos en provincias productoras.

El relevamiento además comparó precios entre departamentos sanjuaninos y ubicó a Rawson entre las zonas más económicas para comprar alimentos y otros artículos esenciales. Sin embargo, Vera advirtió que los valores cambian según el tipo de comercio, con diferencias entre supermercados, mayoristas y almacenes de barrio. La organización recomendó cotejar precios antes de comprar, mientras espera la difusión del índice oficial y sigue monitoreando el impacto del alquiler y de los alimentos en el presupuesto familiar.