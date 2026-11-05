El titular de la Unión Industrial de San Juan señaló que calzado, textil y metalmecánica son los rubros más afectados. También planteó que la minería puede impulsar una recuperación.

El presidente de la Unión Industrial de San Juan, Leonardo de la Vega, afirmó en Telesol que las fábricas sanjuaninas atraviesan un cuadro complejo por la caída del consumo. El dirigente vinculó ese escenario con los anuncios impositivos del ministro de Economía, Luis Caputo, y valoró el cambio de tono del Gobierno nacional hacia la industria. Sin embargo, sostuvo que todavía faltan medidas concretas para frenar el deterioro productivo.

Presión impositiva De la Vega planteó que el reclamo del sector incluye rebajas tributarias y mencionó como ejemplo el impuesto a los sellos, además de la discusión sobre Ingresos Brutos, que es un tributo provincial. Dijo: “Entiendo que por primera vez hay un tono conciliador en el discurso”, y añadió que “es uno de los problemas impositivos más grandes que tenemos en la Argentina y que atenta contra la competitividad de nuestra industria”. También señaló que el Gobierno de San Juan presentó propuestas para aliviar ese impacto, aunque aclaró que la definición de fondo depende de una solución nacional.

Rubros más afectados El titular de la entidad indicó que los sectores que peor desempeño registran en San Juan y en el país son el calzado, el textil y la metalmecánica. Según su diagnóstico, la principal dificultad es la falta de demanda, que golpea a la producción y a las ventas. “Hoy es el mayor problema que tiene la industria, el sector en general, es la baja dramática que ha tenido en el consumo”, dijo. Agregó que son pocas las empresas que lograron esquivar esa caída generalizada.

Obra pública y actividad minera De la Vega también se refirió al plan de obra pública en San Juan y sostuvo que las empresas de materiales de construcción sentirán un efecto directo. Señaló, además, que esa actividad puede ayudar a mover la economía y las ventas de las fábricas, aunque aclaró que los grandes proyectos todavía no se traducen en un alivio inmediato para la industria local. En ese marco, planteó que hace falta mayor articulación entre el sector público y el privado para atender las necesidades de las pymes.

Próximos meses De cara a los próximos meses, la Unión Industrial trabaja para generar condiciones que permitan salir de la recesión y aprovechar las oportunidades asociadas a la minería. “Lo que necesitamos es que haya intenciones. Después las intenciones las cambiamos en actos de realidad y las materializamos”, cerró De la Vega. El dato que seguirá de cerca el sector es si la mejora en la obra pública y la actividad minera alcanza para revertir la caída de ventas en los rubros más castigados.