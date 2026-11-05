La línea financia hasta $50 millones en 72 cuotas y cubre hasta el 100% del vehículo. Rige desde el 5 de noviembre y diferencia condiciones según vínculo con el banco.

El Banco Nación puso en marcha una nueva línea de créditos para comprar autos 0 km y usados, con una tasa preferencial del 25% TNA fija en pesos. El monto máximo es de $50 millones y el plazo de pago se extiende hasta 72 meses. La medida se aplica desde este miércoles 5 de noviembre y alcanza tanto a vehículos nuevos como a usados de hasta 10 años.

El ministro de Economía, Luis Caputo, había anticipado la medida en un encuentro con industriales del sector. El anuncio se produjo después de que la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informara que la producción de vehículos cayó un 14% en octubre. En ese contexto, la línea aparece como una herramienta de financiamiento para sostener la demanda en un mercado con caída de actividad.

Condiciones de acceso El esquema cubre hasta el 100% del valor de venta del vehículo y no exige anticipo, según la información difundida por la entidad. La tasa preferencial del 25% está reservada para quienes cobren su sueldo o jubilación en el Banco Nación, tengan tarjeta de crédito de la entidad y contraten el seguro del vehículo a través del banco. Quienes no cumplan esos requisitos pueden acceder igualmente, pero bajo las condiciones generales, con una tasa del 46% TNA fija en pesos.

La entidad presentó un ejemplo para dimensionar el costo financiero: un préstamo de $15 millones a 36 meses tendría una primera cuota de $662.022, IVA incluido, con la tasa preferencial del 25%. Bajo la tasa general del 46% TNA, el primer pago ascendería a $895.841. La diferencia muestra el peso de las condiciones de vinculación con el banco en el valor final de la cuota.

Trámite digital La gestión se realiza de forma 100% digital en la concesionaria, sin necesidad de concurrir a una sucursal. Para iniciar el trámite alcanza con presentar el DNI, y durante la operación el banco verifica si el solicitante cobra su sueldo o jubilación en la entidad y si tiene tarjeta de crédito del Banco Nación. El punto a seguir es la evolución de la demanda de estas líneas y su incidencia sobre las ventas del sector automotor en los próximos meses.