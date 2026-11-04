Con el riesgo país en 834 puntos básicos, la economista sostuvo que el financiamiento externo se encarece y limita la actividad. Advirtió efectos sobre provincias, empresas y empleo.

La economista Lucila Avelín sostuvo que el nivel del riesgo país condiciona el acceso al crédito y, con ello, la reactivación de la economía productiva. Lo planteó durante su visita al programa De Sobremesa, de Telesol, en diálogo con el conductor Guillermo Juárez.

Avelín explicó que el riesgo país es la tasa adicional que pagan los países emergentes para financiarse en el exterior, en comparación con Estados Unidos. Señaló que, con el indicador en 834 puntos básicos, el costo supera el 8% adicional sobre cualquier préstamo.