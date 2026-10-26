Los activos argentinos operaron en baja y el indicador de JPMorgan llegó a 755 puntos. Los ADRs retrocedieron hasta casi 9% en Wall Street.

Tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva sobre Flávio Bolsonaro en Brasil, el riesgo país de Argentina trepó este lunes hasta los 755 puntos y las acciones argentinas que cotizan en Wall Street sufrieron caídas que rozaron el 9%.

La reacción se produjo en un contexto de fuerte volatilidad en la Bolsa de San Pablo, que debió suspender temporalmente sus operaciones al inicio de la rueda por el mecanismo de circuit breaker, activado después de pérdidas iniciales del 17% e históricas devaluaciones del real. Ese movimiento amplificó el impacto sobre los activos regionales y reordenó las expectativas de los inversores sobre la mayor economía del bloque.

Bonos y riesgo soberano Los bonos soberanos argentinos en dólares retrocedieron más del 1%, lo que empujó al alza el indicador elaborado por JPMorgan hasta los 755 puntos básicos. Ese nivel resume la percepción de riesgo de los mercados sobre la deuda del país y suele incidir en el costo de financiamiento externo.

ADRs en Nueva York Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York se negociaron con bajas desde el premarket, es decir, la operatoria previa a la apertura formal del mercado. Entre las mayores pérdidas se ubicaron Mercado Libre (-8,8%), Banco Supervielle (-8,1%) y BBVA (-7,8%), en una rueda marcada por la lectura política que dejó el resultado electoral en Brasil.

El comportamiento de los activos argentinos quedó condicionado por la combinación entre la definición política en el principal socio comercial de la región y la tensión financiera en los mercados brasileños. La evolución de las próximas ruedas dependerá de si se estabiliza la plaza de San Pablo y de cómo reaccione el flujo de fondos hacia bonos y acciones de la región.