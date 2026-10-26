La canadiense ofrecerá efectivo y acciones para quedarse con un 1,5% de regalías sobre Filo Sur. La operación aún depende de contrato definitivo y permisos regulatorios.

La compañía canadiense Mogotes Metals avanza en una negociación para quedarse con el control total de una regalía del 1,5% sobre los ingresos netos de fundición de Filo Sur, activo de exploración ubicado en el distrito Vicuña, en la frontera entre Argentina y Chile. Ese derecho económico pertenece a GRG Resources y la operación apunta a eliminar ese compromiso sobre un proyecto de cobre, oro y plata con presencia en San Juan.

El acuerdo prevé un pago de US$ 6,5 millones en efectivo y otros US$ 6,5 millones en acciones ordinarias de Mogotes Metals. La cantidad de títulos que recibirá GRG Resources se calculará sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones de la empresa en la Bolsa de Valores de Riesgo de Toronto durante los 20 días previos a la firma del contrato definitivo.

Condiciones pendientes La transacción todavía requiere la negociación y firma de ese contrato, además de las aprobaciones regulatorias y bursátiles correspondientes y el cumplimiento de otras condiciones contractuales. Las compañías prevén completar la operación antes del 29 de diciembre de 2026, aunque esa fecha puede modificarse por acuerdo entre las partes. Hasta ese momento, no hay cierre efectivo de la compra ni transferencia definitiva del derecho económico.

La adquisición permitiría a Mogotes Metals eliminar la regalía del 1,5% que grava los ingresos netos de fundición de Filo Sur. Ese tipo de derecho suele otorgar a su titular un porcentaje de los ingresos obtenidos por la venta del mineral producido, una vez aplicadas las deducciones previstas en el contrato, como ciertos costos de tratamiento y refinación. A diferencia de una regalía sobre el valor bruto de las ventas, su base de cálculo depende de los ingresos netos definidos contractualmente.

Impacto corporativo En términos económicos, adquirir una regalía propia puede reducir pagos futuros asociados a una eventual producción minera. En este caso, el efecto dependerá de que Filo Sur avance hacia etapas posteriores de desarrollo y de las condiciones económicas que tenga una operación minera. La empresa señala que su objetivo principal en el proyecto es identificar recursos minerales, por lo que la maniobra no implica por sí misma una decisión de construcción ni un avance en la exploración.

Contexto del proyecto Filo Sur integra la cartera de exploración de Mogotes Metals en el distrito Vicuña, una zona andina que concentra proyectos de cobre, oro y plata a ambos lados de la frontera entre Argentina y Chile. La propiedad limita con el descubrimiento Filo del Sol y se ubica dentro del mismo cinturón geológico que incluye otros depósitos de la región, entre ellos Lunahuasi y Los Helados.

La contraprestación mixta también le permitirá a GRG Resources recibir una parte del precio en acciones de Mogotes Metals y mantener una participación accionaria en la compañía. Esos títulos quedarán sujetos a un período de restricción de negociación de cuatro meses y un día, de acuerdo con las normas aplicables. La evolución del trámite dependerá ahora de la firma del contrato definitivo y de las autorizaciones pendientes.