La inestabilidad financiera y política paraguaya abre dudas sobre ese mercado. Para San Juan, el riesgo sería acotado, aunque con impacto en firmas que venden allí.

La crisis financiera y política que atraviesa Paraguay abrió interrogantes sobre el comercio exterior de San Juan, que le exporta a ese país alrededor de U$S 10 millones por año. El monto es reducido dentro del total provincial, aunque tiene incidencia en empresas agroindustriales que dependen de ese destino.

Según Adrián Alonso, titular de la Dirección de Comercio Exterior de San Juan, entre los productos enviados figuran pasas de uva, salsas y preparaciones de tomate, triturados y cales. El funcionario sostuvo que, por el bajo volumen que representa ese mercado, una eventual caída del intercambio tendría un impacto acotado sobre el conjunto de las exportaciones sanjuaninas.

Variables de riesgo Aun con ese alcance limitado, la situación podría complicar a las firmas que venden directamente a Paraguay. La crisis bancaria vinculada al Ueno Bank, la devaluación del guaraní y los problemas de liquidez son las variables que podrían modificar el comportamiento de los compradores. En ese marco, la dificultad para acceder al dinero, realizar pagos y operar con bancos aparece como un factor de seguimiento para el sector exportador.

La tensión institucional también alcanzó la conducción política paraguaya. El presidente Santiago Peña presentó su renuncia el jueves 5 de noviembre, luego de quedar involucrado en el escándalo por la intervención del Ueno Bank, entidad con la que tuvo vínculos empresariales. Sin embargo, el Congreso no aceptó la dimisión y el Senado avanzó con el juicio político en su contra, lo que prolongó el escenario de incertidumbre.

Antecedentes comerciales Alonso señaló además que las exportaciones sanjuaninas a Paraguay crecieron alrededor de un 40% en los últimos tres años. Según aclaró, ese movimiento no responde a una expansión nueva sino a una recuperación. En paralelo, los derivados del tomate mantienen una inserción comercial sostenida en hogares, restaurantes y supermercados paraguayos, de acuerdo con datos oficiales.

La cercanía geográfica y la pertenencia de ambos países al Mercosur siguen siendo ventajas para los productores argentinos que colocan alimentos en ese mercado. Por ese motivo, Paraguay continúa siendo un destino de interés para las empresas agroindustriales sanjuaninas, especialmente para las que elaboran productos derivados del tomate. El seguimiento del comercio quedará atado a la evolución de la demanda y de las condiciones financieras en el país vecino.